«Шахтер» перекупил форварда у «Волыни»

Как сообщает пресс-служба «Шахтера», 24-летний Майкон подписал с донецким клубом трехлетний контракт. «Соглашение вступает в силу с 1 сентября 2012 года, поскольку действующий контракт Майкона с ФК «Волынь» истекает 31 августа 2012 года», - отметили в пресс-службе.

Майкон до игры за «Волынь» выступал за бразильские клубы «Флуминенсе», «Атлетико Алагоиньяс» и «Фламенго», а также румынский «Стяуа». В чемпионате Украины бразилец провел 39 игр, забил 16 мячей. В Кубке Украины сыграл 8 игр, забил 10 мячей.