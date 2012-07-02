«Шахтер» перекупил форварда у «Волыни»

18:19, 02 июля 2012
Спорт
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Бразильский нападающий Майкон Перейра де Оливейра переходит из футбольного клуба «Волынь» (Луцк) в донецкий «Шахтер». 

Майкон Олівейра
Как сообщает пресс-служба «Шахтера», 24-летний Майкон подписал с донецким клубом трехлетний контракт. «Соглашение вступает в силу с 1 сентября 2012 года, поскольку действующий контракт Майкона с ФК «Волынь» истекает 31 августа 2012 года», - отметили в пресс-службе.

Майкон до игры за «Волынь» выступал за бразильские клубы «Флуминенсе», «Атлетико Алагоиньяс» и «Фламенго», а также румынский «Стяуа». В чемпионате Украины бразилец провел 39 игр, забил 16 мячей. В Кубке Украины сыграл 8 игр, забил 10 мячей.

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