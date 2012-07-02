В символическую сборную Евро-2012 не попал ни один украинец

Украинцев среди избранных нет, но, будем надеяться, они на подходе, пишет Информационный центр Украина-2012.

Группа технического анализа состояла из экспертов, собранных техническим директором УЕФА Энди Роксбургом.

«В символическую сборную попали те игроки, которые на протяжении всего турнира были на высоте, - сказал Роксбург. - Поэтому «основу» сборной составили футболисты из команд, добившихся наибольшего успеха. В первую очередь, это чемпионы Европы испанцы, а затем игроки из трех других команд-полуфиналистов».

Символическая сборная Евро-2012

Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Мануэль Нойер (Германия)

Защитники: Жерар Пике (Испания), Фабиу Коэнтрау (Португалия), Филипп Лам (Германия), Пепе (Португалия), Серхио Рамос (Испания), Хорди Альба (Испания).

Полузащитники: Даниэле Ди Росси (Италия), Стивен Джеррард (Англия), Хави Эрнандес (Испания), Андрес Иньеста (Испания), Сами Хедира (Германия), Серхио Бускетс (Испания), Месут Озил (Германия), Андреа Пирло (Италия), Хаби Алонсо (Испания).

Нападающие: Марио Балотелли (Италия), Сеск Фабрегас (Испания), Криштиану Роналду (Португалия), Златан Ибрагимович (Швеция), Давид Силва (Испания).