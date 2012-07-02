СМИ: Киев заработал за время Евро 83,9 млн гривен

Так, по состоянию на 22 июня 2012 года за счет реализации и предоставления услуг, а именно — проживание в городе, открытие новых и расширение действующих отельных комплексов, привлечение общежитий к предоставлению услуг временного проживания, оживление торговли, в бюджет Киева поступило 83,9 миллиона гривен. Об этом "Делу" сообщили в КГГА.

Львиную долю денег получилось заработать на лицензиях на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями — 49,5 миллиона гривен. Это всего на 10% превышает показатель за данный период прошлого года.

На сборе и введении некоторых видов предпринимательской деятельности в бюджет Киева поступило 31,1 миллиона гривен, что в 1,4 раза больше, чем поступления за январь-июнь 2011 года.

От туристического сбора в бюджет поступило 3,3 миллиона гривен, что в 1,3 раза больше этого же периода прошлого года.

Более подробные и расширенные итоги от проведения Евро-2012 в Киеве и Украине можно будет подвести немного позже.