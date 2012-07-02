Вещуна Фунтика перевезут в Киевский зоопарк

Хряк Фунтик сегодня переедет из фан-зоны на Крещатике в зоопарк, пишет "Сегодня". «Фунтик вел себя отлично и полюбился многим киевлянам и посетителям фан-зоны. Как символ Евро-2012 он получил приглашение в киевский зоопарк, где ему предлагают клетку в уголке домашних животных. Хозяин фермы под Киевом, где он жил до этого и где у него осталась подруга и его детки, не против отдать Фунтика», — сказала нам пиар-директор фан-зоны Светлана Бовкун.

Фунтик, напомним, предсказал правильные результаты нескольких матчей. Однако не все. В частности, он не угадал, что в матче Украина—Швеция победит наша сборная, а в матчах с Францией и Англией он ставил на нас. Но в то же время на его счету 15 угаданных побед (из 30, не считая финала). Среди них — победы сборной России над Чехией, сборной Дании над Голландией и Германии над Португалией. Угадал Фунтик и победу итальянцев над немцами в полуфинале. Определял он победителя очень просто — подходил к одной из тарелок с любимым кормом и флажком одной из команд.