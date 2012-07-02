Больше всего прибыли Евро-2012 принес аэропортам, ресторанам и таксистам

Заработали неплохо также заведения общественного питания, которые под футбол повысили цены, и таксисты, заработок которых вырос на 40%, пишет "Главред".

Так, по оценкам властей Львова, за время проведения Евро-2012 Львовский аэропорт обслужил 50 тыс. пассажиров, что в 2-2,5 раза больше, чем в обычный период.

Харьковский аэропорт за время Евро-2012 обслужил 52,5 тыс. пассажиров, здесь пассажиропоток вырос в 4,5 раза.

По Донецку пока подробной статистики нет. Лидером по принятию фанатов стал столичный аэропорт "Борисполь". Только за три дня Евро-2012 главный аэропорт страны приняло около 90 000 пассажиров. Неплохо пополнили кассу заведения общественного питания. Цены росли прямо на глазах. "У меня впервые так много клиентов. Месяц такой работы - и можно всю зиму отдыхать, - так охарактеризовал свою прибыль от Евро-2012 владелец одного небольшого кафе (не особенно популярного), расположенного в центральной части города. В дни чемпионата цены здесь подняли примерно на 25%.

Также заработать смогли службы такси. В среднем в июне стоимость поездки подорожала примерно на 15%. Так, например, поездка от киевского железнодорожного вокзала до станции метро "Минская" стоила 65 гривен, а месяцем ранее такое же расстояние можно было преодолеть за 50 гривен. По оценкам экспертов, за период чемпионата таксисты сумели увеличить свою выручку почти на 40% - в среднем до 40 000 гривен с машины. В среднем каждый приезжий турист в день тратил около 100 евро, то есть, по приблизительным оценкам, на каждый город, который принимал чемпионат, пришлось до 20 млн евро.

Правда, эти доходы не идут ни в какое сравнение с затратами на подготовку к Евро-2012. По официальным данным, общий объем расходов на проведение чемпионата по футболу в Украине составил около 5,5 млрд долларов. Когда окупятся эти миллиардные вложения - неизвестно. По подсчетам некоторых экспертов, удачно проведенный чемпионат позволит окупить затраты за 2-3 года.