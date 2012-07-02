За минувшие сутки украинскую границу пересекло рекордное количество фанов

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, 1 июля через границу проследовало 360 тысяч человек и 70 тысяч транспортных средств. Этот показатель является своеобразным рекордом за последнее время. Только за вчерашний день в аэропорту «Борисполь» пограничники оформили свыше 640 рейсов, из которых 400 были на прилет в Украину. 30 июня в Украину через аэропорт Борисполя прибыло 250 рейсов.

В ведомстве напомнили, что во время четвертьфинальных матчей на границе также был зафиксирован один из самых высоких показателей количества пассажиров, пересекших границу – 340 тысяч.

В целом, начиная с 5 июня, границу пересекло 8,3 миллиона человек и почти 2 миллиона транспортных средств. За этот период через границу пропущено более 1500 организованных групп болельщиков и приняты отдельные решения относительно пропуска более 550 человек, которые следовали на Евро-2012 с билетами на футбольные матчи, но не имели должным образом оформленных паспортных документов.

Кроме того, оформлено 1500 самолетов, около 650 автобусов и 22,5 тысячи транспортных средств, на которых следовали болельщики футбольного чемпионата Европы.