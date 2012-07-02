СМИ: Кличко проведет свой последний бой на «Олимпийском», но в Москве

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на немецкое издание Bild.

На счету 27-летнего соперника 40-летнего Кличко 21 победа в 21 поединке.

По словам Кличко, в Москве у него много поклонников, и он будет рад встрече с ними. По информации Bild, на бой должен прийти и президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Кличко планировал свой бой провести 1 или 8 сентября в Киеве на стадионе "Олимпийский". Однако представители боксера не смогли договориться с руководством спорткомплекса.

Планируется, что бой с Чарром станет последним в карьере Виталия Кличко. Далее он намерен вплотную заняться политикой.