Блохин готов извиниться перед Селезневым

Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин прокомментировал конфликт с форвардом "Шахтера" Евгением Селезневым.

"Я не хотел обидеть Селезнева. Это даже не конфликт. Женя обиделся, но я еще раз могу повторить то, что сказал до этого: 14 голов для чемпионата Украины - это мало. Если Селезневу обидно, я готов перед ним принести извинения", - заявил Блохин в эфире программы "Великий футбол".

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Также тренер заверил, что из-за этого инцидента двери для Селезнева в сборную не будут закрыты.

"Этот конфликт никак не повлияет на карьеру Селезнева в сборной. Если он будет готов, то я вызову Женю", цитирует Блохина Террикон.