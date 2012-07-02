Лучшим бомбардиром Евро-2012 стал испанец
08:33, 02 июля 2012Спорт
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«Золотая бутса» достанется испанцу
У Торреса самый высокий ККД
По итогам закончившегося Чемпионата Европы по футболу 2012, сразу у шести футболистов оказалось в активе по три забитых мяча. Это Марио Манджукич (Хорватия), Марио Гомес (Германия), Алан Дзагоев (Россия), Криштиану Роналду (Португалия), Марио Балотелли (Италия) и Фернандо Торрес (Испания). При этом, как ни удивительно, меньше всего игрового времени из них у Торреса - всего 189 минут.
Как сообщает Террикон, именно он признан, в итоге, лучшим бомбардиром Евро-2012. Фернандо Торрес получит за это традиционный приз - "Золотую бутсу".
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