Лучшим бомбардиром Евро-2012 стал испанец

По итогам закончившегося Чемпионата Европы по футболу 2012, сразу у шести футболистов оказалось в активе по три забитых мяча. Это Марио Манджукич (Хорватия), Марио Гомес (Германия), Алан Дзагоев (Россия), Криштиану Роналду (Португалия), Марио Балотелли (Италия) и Фернандо Торрес (Испания). При этом, как ни удивительно, меньше всего игрового времени из них у Торреса - всего 189 минут.

Как сообщает Террикон, именно он признан, в итоге, лучшим бомбардиром Евро-2012. Фернандо Торрес получит за это традиционный приз - "Золотую бутсу".