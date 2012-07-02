Тренер итальянской сборной объяснил поражение
01:50, 02 июля 2012Спорт
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Главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли объяснил крупное поражение в финале Евро-2012 усталостью игроков.
Тренер сборной Италии Чезаре Пранделли и вратарь Джанлуиджи Буффон после окончания разгромного финала Евро-2012
По его словам, которые со ссылкой на итальянский телеканал Rai Uno передает Лента.ру, испанцы выглядели свежее и поэтому смогли победить.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер итальянской команды также посетовал на травмы Джорджо Кьеллини и Тьяго Мотты, полученные по ходу матча.
Пранделли также отказался признать, что его команда в первом тайме, который закончился со счетом 0:2, проиграла испанцам по тактике.
В конце своего короткого комментария Пранделли отметил, что в целом его команда провела выдающийся турнир.
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