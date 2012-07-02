Янукович поблагодарил Коморовского за сотрудничество (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного с Президентом Польши Брониславом Коморовским заявления для прессы.

В.Янукович выразил убеждение, что опыт, накопленный во время подготовки к Евро-2012, будет полезен Украине в будущем.

Он считает, что Украине и Польше удалось организовать праздник футбола не только для болельщиков, которые приезжали из разных стран мира, но и для собственных граждан.

В.Янукович поблагодарил Б.Коморовского за сотрудничество и пожал ему руку, выразив убеждение, что отношения между Украиной и Польшей будут развиваться и в дальнейшем.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля после встречи с представителями украинской оппозиции Президент Польши заявил, что дорога к полноправному членству в ЕС находится под большим знаком вопроса из-за внутренней ситуации в Украине и из-за того, что "неизвестно, в каком направлении будет развиваться ситуация перед и во время осенних выборов в парламент".