Испания - снова чемпион Европы
23:37, 01 июля 2012Спорт
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Завершился Евро-2012.
Сборная Испании - трехкратный чемпион Европы по футболу
Выиграв с рекордным для финальных матчей счетом 4:0 у сборной Италии, испанская сборная отстояла свое звание чемпиона Европы и на следующие четыре года.
Напомним, прошлый чемпионат - Евро-2008 - сборная Испании выиграла, победив в финале Германию 1:0.
А впервые чемпионом Европы испанцы были в 1964 году, выиграв 2:1 у сборной СССР.
Ранее самым крупным счетом финала Евро было 3:0 в финале ФРГ - СССР в 1972 году.
Следующий чемпионат Европы по футболу состоится в 2016 г. во Франции.
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