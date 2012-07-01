Испания - снова чемпион Европы

Выиграв с рекордным для финальных матчей счетом 4:0 у сборной Италии, испанская сборная отстояла свое звание чемпиона Европы и на следующие четыре года.

Напомним, прошлый чемпионат - Евро-2008 - сборная Испании выиграла, победив в финале Германию 1:0.

А впервые чемпионом Европы испанцы были в 1964 году, выиграв 2:1 у сборной СССР.

Ранее самым крупным счетом финала Евро было 3:0 в финале ФРГ - СССР в 1972 году.

Следующий чемпионат Европы по футболу состоится в 2016 г. во Франции.