За три недели в киевской фан-зоне выпили 500 тысяч литров пива

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, за это время в киевской фан-зоне было выпито 500 тысяч литров пива и съедено 100 тысяч хот-догов, а каждый пятый болельщик изобразил на своем лице символику любимой команды.

Чтобы организовать безопасное и комфортное пребывание болельщиков на территории фан-зоны, организаторы усилили сегодня меры безопасности. В частности, увеличено количество стюардов и охранников фан-зоны на 150 лиц.

В целом же на Крещатике сегодня будет работать 540 человек, которые будут охранять спокойствие фан-зоны.

Кроме того, по словам заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко, по периметру фан-зоны (по городу) охранять общественный порядок будут помогать правоохранители в количестве 7 тысяч 200 лиц.

По словам куратора официальной фан-зоны Киева Вилена Матвеева, сегодня посетителей ожидает интересная развлекательная программа, а также яркая церемония закрытия фан-зоны, которая начнется сразу после завершения трансляции церемонии закрытия чемпионата с главной арены столицы – НСК «Олимпийский».

Закрытие фан-зоны состоится грандиозным фейерверком и запуском в небо символических воздушных талисманов Евро-2012 – Славека и Славка.