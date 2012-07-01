Коморовский: Украина и Польша победили на Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем.

«Хотя в финале не будут играть сборные Украины и Польши, я уверен, что эти страны выиграли Евро», - сказал Президент Польши.

Он заметил, что обе страны организовали прекрасный футбольный праздник.

«Евро-2012 было хорошей иллюстрацией сотрудничества Украины и Польши», - сказал Б.Коморовский, подчеркнув, что мир увидел, как эти страны умеют сотрудничать. Президент Польши поблагодарил украинцев и поздравил их с этим.

Он также поблагодарил таможенные службы обеих стран, которые продемонстрировали высокий уровень сотрудничества.

По словам Б.Коморовского, были опасения относительно препятствий для болельщиков на шенгенской границе, но все было организовано на высоком уровне, и болельщики пересекали границу без препятствий.