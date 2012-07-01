Финал Евро-2012 будут стеречь 7 тысяч милиционеров

Сегодня во время проведения в Киеве на НСК "Олимпийский" финального матча Чемпионата Европы по футболу службу по охране общественного порядка будут нести около 7 тысяч сотрудников милиции и бойцов Внутренних войск МВД Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины.