Финал Евро-2012 будут стеречь 7 тысяч милиционеров
18:56, 01 июля 2012Спорт
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Охрану порядка во время финала Евро-2012 в Киеве будут обеспечивать 7 тысяч правоохранителей.
|Милиция во время финала будет работать
Сегодня во время проведения в Киеве на НСК "Олимпийский" финального матча Чемпионата Европы по футболу службу по охране общественного порядка будут нести около 7 тысяч сотрудников милиции и бойцов Внутренних войск МВД Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины.
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