Хорек-предсказатель из Харькова напророчил победу Италии
18:20, 01 июля 2012Спорт
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Хорек Фред в фан-зоне на площади Свободы в Харькове сделал прогноз относительно результата финального матча Евро-2012 между сборными Испании и Италии, который состоится сегодня в Киеве.
|Хорек Фред сделал свой последний прогноз
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, Фред прогнозирует победу сборной Италии.
Перед Фредом в последний раз поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в финале. Хорек выбрал сборную Италии.
Как сообщал УНИАН, до этого Фред угадал результаты 57% матчей Евро-2012 (17 результатов из 30 игр).
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