Хорек-предсказатель из Харькова напророчил победу Италии

18:20, 01 июля 2012
Спорт
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Хорек Фред в фан-зоне на площади Свободы в Харькове сделал прогноз относительно результата финального матча Евро-2012 между сборными Испании и Италии, который состоится сегодня в Киеве.  

Тхір-віщун Фред в офіційній фан-зоні УЄФА Євро-2012 у Харкові. 10 червня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, Фред прогнозирует победу сборной Италии.

Перед Фредом в последний раз поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в финале. Хорек выбрал сборную Италии.

Как сообщал УНИАН, до этого Фред угадал результаты 57% матчей Евро-2012 (17 результатов из 30 игр).

 

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