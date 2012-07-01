Хорек-предсказатель из Харькова напророчил победу Италии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, Фред прогнозирует победу сборной Италии.

Перед Фредом в последний раз поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в финале. Хорек выбрал сборную Италии.

Как сообщал УНИАН, до этого Фред угадал результаты 57% матчей Евро-2012 (17 результатов из 30 игр).