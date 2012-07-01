Метро и фан-зона будут работать до четырех утра

В связи с финальным матчем Евро-2012 киевская фан-зона будет работать до 4 часов утра понедельника, 2 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое решение принял городской штаб по безопасности.

Работу Киевского метрополитена сегодня ночью также продлят до 4 часов утра.

Станция метро «Майдан Незалежности» остается закрытой для входа и выхода пассажиров. В этот период станция работает как пересадочная с линии на линию.

Станции «Олимпийская» и «Дворец спорта» с 17.45 до 21.45 и один час по окончании финального матча на НСК «Олимпийский» сегодня будут закрыты для входа и выхода пассажиров.

Мимо станции «Олимпийская» поезда метро будут следовать без остановки. В указанный период, в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение входа пассажиров на станции «Крещатик», «Театральная» и «Площадь Льва Толстого» и, при необходимости, закрытие входа на станции «Крещатик» и «Театральная».

Как известно, сегодня на НСК «Олимпийский» состоится финальная игра Евро-2012 между сборными Испании и Италии.