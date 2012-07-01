На Олимпийском болеть за свои сборные будут 14 тысяч испанцев и итальянцев

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В свою очередь, в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины сообщили, что 1,5 тысячи военнослужащих уже заступили на патрулирование улиц Киева, обеспечивая охрану общественного порядка вокруг стадиона «Олимпийский» и прилегающей к фан-зоне территории.

"Сегодня мы нацеливаем правоохранителей, которые выходят на службу, на успешное выполнение служебных заданий по обеспечению правопорядка. Акцентируем внимание, чтобы военнослужащие внимательно и вежливо относились к гражданам нашей страны и иностранным болельщикам. Мы должны обеспечить комфортное пребывание в Украине заграничных гостей и просмотр матчей без каких-либо осложнений общественного порядка», – заявил заместитель командующего Внутренними войскам МВД Украины Валерий Рудницкий.