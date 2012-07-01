УЕФА выбрал лучших болельщиков Евро-2012

Исполнительный комитет УЕФА решил по итогам Чемпионата Европы по футболу 2012 вручить специальную награду ирландским фанатам. Как сообщает портал Thejournal.ie, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил секретарь УЕФА Джанни Инфантино. По его словам, президент УЕФА Мишель Платини специально поедет в Ирландию, чтобы вручить награду местным фанам.

Какой именно будет награда и станет ли она традиционной, не сообщается, отмечает Лента.ру.

Сборная Ирландии на Евро-2012 проиграла все три матча в группе (1:3 хорватам, 0:4 испанцам и 0:2 итальянцам). Тем не менее, в каждом из этих матчей болельщики горячо поддерживали свою команду, перекрикивая фанатов других команд.

Как отмечает ирландский портал, после того, как Ирландия вылетела с Евро, польские газеты на первые полосы поместили статьи, посвященные не сборной, а фанатам. Другие европейские СМИ посвятили ирландским болельщикам отдельные сюжеты.