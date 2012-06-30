Буффон - в шаге от уникального нуля

Если сборная Италии одержит победу в финале Евро-2012 над Испанией, то Буффон проведет целый сезон без единого поражения, пишет Gazeta.ua.

В последнем чемпионате Италии туринский "Ювентус", ворота которого защищал Джиджи Буффон, не проиграл ни одного матча.

Беспроигрышную серию выдающийся голкипер продолжил и в сборной, на Евро-2012. Если Италия станет чемпионом, Буффон станет автором выдающегося достижения: абсолютно беспроигрышный сезон.

Напомним, финальный поединок Евро-2012, в котором сыграют сборные Италии и Испании, состоится в Киеве в воскресенье, 1 июля. Начало в 21:45. Трансляция на телеканалах "Футбол", "Украина" и Первый национальный.