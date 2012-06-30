Финал Евро в киевской фан-зоне завершится фейерверком

1 июля, в день финала Евро-2012 в киевской фан-зоне состоится трофи-марафон, концерты и фейерверк, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В соответствии с программой, в 10.00 в фан-зоне стартует второй международный трофи-марафон «Украина Трофи» по маршруту Киев-Шацк. Около 100 экипажей проедут по Крещатику прежде чем начать гонки.

В 12.30 для посетителей фан-зоны выступит Президентский оркестр. После выступления оркестра для посетителей будут петь молодые исполнители Лавика, Бахрома, Дима Монатик, Андреас и Маша Собко.

В 18.20 концертное шоу на Майдане Незалежности покажет певица Ольга Крюкова. Ее выступление будут дополнять балет Лыбидь и шоу-балет Step.

В 19.20, перед началом трансляции финального матча чемпионата, на сцене фан-зоны выступят молодые исполнители Матвей, Матиас и Слава Булгакова.

Также организаторы обещают яркую церемонию закрытия, которая начнется в фан-зоне в 23.40. Завершится праздник в фан-зоне грандиозным праздничным фейерверком.