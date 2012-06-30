Туск будет смотреть финал дома с внуком и болеть за итальянцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью польскому общественному телеканалу TVP в пятницу.

"Я не планирую ехать в Киев, но без контекста политического. Несколько дней назад стал второй раз дедом, и обещал своим близким, что займусь в воскресенье старшим внуком. Вместе посмотрим матч Испания-Италия дома", - сказал он.

Д.Туск сказал, что будет болеть за сборную Италии, несмотря на то, что в начале турнира "делал ставку" на победу Испании.

"В этом было больше анализа, чем эмоций. А то, что показали итальянцы, с этим безумным Балотелли, не могло не поразить каждого болельщика", - сказал он.

Глава правительства Польши, которая впервые в истории принимала чемпионат Европы по футболу вместе с Украиной, выразил мнение, что основная игра матча завершится ничьей 1:1, после чего победитель будет определен в результате пенальти.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Бронислав Коморовский, который открывал Евро-2012 на стадионе в Варшаве 8 июня вместе с Президентом Украины Виктором Януковичем, планирует также принять участие в закрытии чемпионата в Киеве.