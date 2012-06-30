Церемония закрытия Евро-2012 будет короткой

Церемония закрытия станет прелюдией к финальному матчу между сборными Испании и Италии.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Шоу, которое продлится 12 минут, пройдет перед началом финала. В хореографической постановке будут задействованы более 600 волонтеров. Церемония закрытия поставит точку в первом чемпионате Европы по футболу, который прошел на территории центральной и восточной Европы. Кроме того, отмечают в УЕФА, шоу отражает национальный колорит 16 стран-участниц и общепризнанные ценности УЕФА: единство, соперничество и страсть.

Концепцию церемоний открытия и закрытия Евро-2012 разработал Марко Балич - креативный директор и исполнительный продюсер итальянской компании Flimmaster Events, занимающейся организацией и проведением подобных мероприятий. Ему помогали художник-постановщик Лида Кастелли и хореограф Брин Уолтерс. М.Балич участвовал в организации многих международных мероприятий, таких как церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр-2006 в Турине и карнавала в Венеции.

Немецкая певица Осеана вживую споет официальную песню турнира Endless Summer.

Государственные гимны Италии и Испании исполнят солисты Киевского муниципального академического театра оперы и балета Тамара Ходакова и Михаил Гуменный.

Ожидается, что за финалом в прямой трансляции будут наблюдать 150 миллионов телезрителей.