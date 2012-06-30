Завершается турнир по боксу на приз братьев Кличко

01:48, 30 июня 2012
Спорт
1658

В Бердичеве Житомирской области проходит XIV Международный чемпионат по боксу класса "А" среди молодежи на приз братьев Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в турнире, который начался, 26 июня, принимают 153 спортсмена из Украины, Азербайджана, Армении, Израиля, Турции, Грузии, Туркменистана, России, Литвы, Молдовы, Ирака, Казахстана, Узбекистана и Алжира.

Чемпионат открылся торжествами на центральной площади города, спортсменов приветствовал Бердичевский городской председатель, президент Бердичевской федерации бокса Василий Мазур.

Видеообращение к спортсменам направил один из соучредителей чемпионата Виталий Кличко, пожелав им побед.

Чемпионат продлится до 30 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter