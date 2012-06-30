Завершается турнир по боксу на приз братьев Кличко
01:48, 30 июня 2012Спорт
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В Бердичеве Житомирской области проходит XIV Международный чемпионат по боксу класса "А" среди молодежи на приз братьев Кличко.
Как передает корреспондент УНИАН, участие в турнире, который начался, 26 июня, принимают 153 спортсмена из Украины, Азербайджана, Армении, Израиля, Турции, Грузии, Туркменистана, России, Литвы, Молдовы, Ирака, Казахстана, Узбекистана и Алжира.
Чемпионат открылся торжествами на центральной площади города, спортсменов приветствовал Бердичевский городской председатель, президент Бердичевской федерации бокса Василий Мазур.
Видеообращение к спортсменам направил один из соучредителей чемпионата Виталий Кличко, пожелав им побед.
Чемпионат продлится до 30 июня.
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