Завершается турнир по боксу на приз братьев Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, участие в турнире, который начался, 26 июня, принимают 153 спортсмена из Украины, Азербайджана, Армении, Израиля, Турции, Грузии, Туркменистана, России, Литвы, Молдовы, Ирака, Казахстана, Узбекистана и Алжира.

Чемпионат открылся торжествами на центральной площади города, спортсменов приветствовал Бердичевский городской председатель, президент Бердичевской федерации бокса Василий Мазур.

Видеообращение к спортсменам направил один из соучредителей чемпионата Виталий Кличко, пожелав им побед.

Чемпионат продлится до 30 июня.