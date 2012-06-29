Польша ожидала больше иностранцев на Евро-2012

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше в пятницу сказал глава правления государственной компании PL2012 Марчин Херра, отметив, что предварительные данные об их количестве будут объявлены в начале следующей недели.

Собеседник агентства сказал, что иностранных туристов „будет немного меньше”, чем прогнозировали польские эксперты в обнародованном в 2010 году рапорте IMPACT, в котором, по его словам, их количество оценивалось до 600 тысяч.

На сегодняшней пресс-конференции по результатам последнего матча Евро-2012 в Польше, который состоялся вчера в Варшаве, М.Херра отметил, что чемпионат продлится в польських городах-организаторах, как и в Украине, до полуночи 1 июля.

По его данным, пятнадцать матчей турнира на четырех польских стадионах посмотрели около 650 тысяч болельщиков, а еще почти 2,9 млн смотрели их в специально созданных фан-зонах в Варшаве, Гданьске, Вроцлаве и Познани.

„Это почти вдвое больше, чем было на чемпионате в Австрии”, - отметил он, комментируя данные о посетителях фан-зон.

М.Херра сообщил, что среди иностранцев, которые приехали в Польшу, больше всего было граждан Ирландии, России, Чехии и Германии, назвав „самой лучшей рекомендацией” для будущих гостей поляков положительные материалы 8 тысяч зарубежных журналистов.

„Этот проект показывает, что поляки могут (организовать мероприятие такого уровня). Это такая здоровая – без преувеличения – уверенность в себе. Мы не должны себя оценивать хуже, чем нас видят”, - сказал он.

Глава PL2012, координировавшей подготовку Польши к турниру, не исключил, что количество иностранных болельщиков могло бы быть больше, если бы не негативные материалы в некоторых СМИ накануне чемпионата, среди которых он вспомнил репортаж BBC „Стадионы ненависти”.

Кроме этого, по его словам, количество иностранных гостей в Польше зависело от образования групп, в которых они играли, на что поляки не имели влияния.

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Как сообщал УНИАН, польские организаторы Евро-2012 накануне турнира озвучивали прогнозы о приезде в Польшу от 0,7 до 1 миллиона иностранных болельщиков.

По предварительным данным PL2012, двенадцать матчей групповой фазы чемпионата на польских стадионах и в фан-зонах посмотрели около 390 тысяч иностранцев при прогнозах от 400 до 700 тысяч.

В рамках нынешнего чемпионата, который начался 8 июня, состоялось уже 30 матчей, половина из которых прошла в Польше, а вторая половина в Украине. Финал пройдет 1 июля в Киеве.