Билет на финал Евро выиграл житель Москвы: еле догнали

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, счастливчиком стал пассажир поезда №164 сообщением Киев-Харьков (вагон №5, место №4, номер билета ХЗ085435) Максим Жизнин – житель Москвы, который приехал в Украину посетить родственников в Харькове. Свой билет он приобрел вчера в 14:33 в кассе №28 на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Два билета на матч Испания-Италия, который состоится 1 июля, вручил владельцу стотысячного билета на «Украинский экспресс» начальник пассажирской службы Юго-Западной железной дороги Александр Болдов.

По словам самого счастливчика, скорее всего, он посетит финальный матч Евро-2012.