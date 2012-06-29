Названа бригада арбитров на финал Евро-2012

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Финал Чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Испании состоится 1 июля в Киеве на НСК «Олимпийский» и станет для 41-летнего рефери четвертым матчем на турнире.

На групповом этапе он обслуживал встречи Испания - Ирландия (4:0) и Швеция - Франция (2:0). Кроме того, ему доверили судить четвертьфинал Англия - Италия, состоявшийся пять дней назад в столице Украины.

Основная профессия судьи - финансовый консультант. Начал судить футбольные матчи в 18 лет. В 1998-м был допущен к судейству в высшем дивизионе чемпионата Португалии, международную карьеру начал в 2003-м. В среднем за игру предъявляет 5,11 жёлтой и 0,13 красной карточки.

П.Проэнса будет работать на финале вместе со своими соотечественниками Бертину Мирандой, Рикарду Сантушем, Жоржем Соуза и Дуарте Гомешом. Четвертым арбитром назначен турок Джюнейт Чакыр, а роль резервного помощника судьи отведена еще одному представителю Турции Бахаттыну Дурану.

А испанцам остается надеяться, что судья-португалец не станет "мстить" за выбитых в полуфинале земляков.