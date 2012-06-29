Вита Семеренко получила орден Княгини Ольги

Государственную награду (указ от 23 августа 2011 г.) ей, а также другим жителям региона за весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд вручил голова Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении по случаю 16-й годовщины принятия Основного Закона Украины председатель ОГА отметил, что сейчас регион занимает первое место в государстве по динамике привлечения инвестиций, а проекты, которые реализуются на территории области по принципу «единого инвестиционного окна», имеют самые высокие темпы в Европе. Также, по его словам, область идет в авангарде модернизации медицины и входит в тройку лидеров по достижениям АПК.

Семеренко Виктория (Вита) Александровна - пятикратный чемпион Европы по биатлону, серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов мира.