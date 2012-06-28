Евро-2012: в Киеве сыграют Испания и Италия
23:38, 28 июня 2012Спорт
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Завершились полуфинальные матчи Чемпионата Европы по футболу.
Германия - Италия 1:2 (Озил 90+2 пен. - Балотелли 20, 36).
Преимущество, добытое в первом тайме, итальянцы вполне спокойно удержали - атаки немецкой команды не создали у их ворот действительно опасных моментов, а сами они могли и увеличить счет. Пенальти в самом конце игры - лишь некоторое утешение проигравшим.
Таким образом, 1 июля на НСК Олимпийский в Киеве выйдут сборные Испании и Италии.
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