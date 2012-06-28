Евро-2012: в Киеве сыграют Испания и Италия

Германия - Италия 1:2 (Озил 90+2 пен. - Балотелли 20, 36).

Преимущество, добытое в первом тайме, итальянцы вполне спокойно удержали - атаки немецкой команды не создали у их ворот действительно опасных моментов, а сами они могли и увеличить счет. Пенальти в самом конце игры - лишь некоторое утешение проигравшим.

Таким образом, 1 июля на НСК Олимпийский в Киеве выйдут сборные Испании и Италии.