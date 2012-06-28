Евро-2012: Италия легко рвет немецкую защиту

Германия - Италия 0:2 (Балотелли 20, 36). Перерыв.

Первый гол "назревал". Вратарь сборной Германии дважды красиво выручил свою команду после ударов в разрез не успевающих поворачиваться защитников. Но в третий раз и он лишь мяч глазами проводил: Кассано обыграл двоих соперников на развороте и слева навесил на Балотелли, тот ушел за спину защитнику, выпрыгнул выше и головой переправил мяч в противоход Нойеру.

Второй гол - чистый проход того же Марио Балотелли - после паса в отрыв - один на одни почти от середины поля и сильнейший, близкий к девятке, удар.