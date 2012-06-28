Мэр: Евро принесло в бюджет Донецка 300 миллионов гривен

Как сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, такой расчет сделан из того, что каждый турист во время пребывания в городе в день оставлял примерно 100 евро.

Мэр также отметил, что Евро - в Донецке - это не только пять матчей, которые были проведены на «Донбасс Арене», но это и четыре года плодотворной работы.

Так, у Донецка появились новые аэропорт, железнодорожный вокзал, отличные дороги и современный пассажирский автотранспорт. К Евро было открыто много новых отелей и, в частности, гостиниц высокого класса, таких как «Виктория», «Шахтер Плаза», «Park Inn», «Столичный», «Европа», «Озерный».

А.Лукьянченко напомнил, что при подготовке к Чемпионату в городе было проведено языковое обучение людей, готовых к обслуживанию иностранных туристов, прошло много тематических тренингов, были соответствующим образом подготовлены медицина, милиция, транспортные компании, коммунальные службы и т.д.

По оценке УЕФА и Национального Агентства Евро-2012, Донецк, как принимающий город в полной мере справилось с возложенными функциями в организации Турнира.

На матчах финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в городе Донецке побывало около 300 тыс. болельщиков, из которых свыше 57 тыс. прибыли в город авиатранспортом, 70 тыс. - железнодорожным транспортом, другие - автотранспортом.

По информации Донецкого пограничного отряда за период проведения Евро-2012 границу пересекли 142,8 тыс. человек.

В среднем каждый матч Еврочемпионата на стадионе «Донбасс Арена» посещало более 45 тыс. болельщиков. В основном, это болельщики из Англии, Франции, Испании, Польши, Германии, России, Украины.

Наибольшее количество болельщиков было зафиксировано на матче Украина-Франция 15 июня в количестве 50 тыс человек.

За все матчи в рамках Евро-2012 стадион «Донбасс Арена» посетили более 240 тыс. болельщиков.

«Чемпионат в Донецке прошел комфортно. Это главное достижение Донецка. Мы смогли создать условия, как для гостей, так и для наших жителей», - подытожил А. Лукьянченко.