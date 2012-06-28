Первый финалист Евро-2012 прилетает в Киев
11:42, 28 июня 2012Спорт
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Cегодня, в 12.30 в Киевский международный аэропорт «Киев» из Донецка прибывает первая команда-финалист УЕФА Евро 2012 – сборная Испании.
«Жуляны» ожидают Испанию в 12.30, фото: А. Искрицкая
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОК - «Евро-2012 Украина».
В пресс-службе отметили, что в связи с высокой заинтересованностью этим событием со стороны СМИ и общественности, на время прилета сборной будет организована протокольная съемка на перроне аэропорта. К участию в этом мероприятии приглашаются исключительно телевизионные операторы и фотографы. Аккредитация будет проходить в аэропорту при условии предъявления журналистского удостоверения и паспорта и прибытия в аэропорт «Киев» не позже 11.30.
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