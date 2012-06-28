Во время Евро в Украину приехали уже 7 миллионов человек

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия из СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, начиная с 5 июня, границу уже пересекли 7 миллионов человек, а также около 1,7 миллиона транспортных средств.

На протяжении прошлых суток пассажирско-транспортный поток на государственной границе вновь значительно вырос. Так, через пункты пропуска проследовали 330 тысяч человек и 65 тысяч транспортных средств. Это, прежде всего, связано с проведением в Украине полуфинального матча футбольного чемпионата Евро-2012 между сборными Португалии и Испании.

Во время четвертьфинальных матчей в Украине через границу проследовало самое большое за последнее время количество людей – более 340 тысяч.

Сегодня ночью после выступления из Украины отбыла сборная команда Португалии, а вот первые финалисты – сборная Испании, ожидают финал в нашем государстве.

Теперь Государственная пограничная служба Украины ожидает значительное увеличение пассажирско-транспортного потока во время финальной игры футбольного чемпионата, которая состоится в Киеве.

С 5 июня на границе оформлено 1300 организованных групп болельщиков.