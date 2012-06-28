Два гола Шевченко принесли Украине миллион евро

Общий призовой фонд Евро-2012 составляет 200 млн евро, сообщает сайт Чемпионат. Каждый из 16 участников гарантированно получит по 8 млн евро. Остальное зависит от спортивных успехов сборных. За каждую победу на групповом этапе выплачивается дополнительно 1 млн евро, а за ничью – 0,5 млн евро.

Участие в полуфинале гарантирует получение ещё 3 млн евро.

Финалистам турнира достанется дополнительно 4,5 млн евро, а победителю – 7 млн евро.

Как известно, сборная Украины выбыла из борьбы уже на групповой стадии, записав в свой актив лишь одну победу. Таким образом, общая сумма, которую получит ФФУ за выступление украинской сборной на Евро-2012, составит 9 млн евро.