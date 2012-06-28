Евро-2012: Испания вышла в финал
00:26, 28 июня 2012Спорт
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Определился первый финалист Чемпионата Европы по футболу
Серхио Рамос защищает свои ворота. Его гол-паненка приблизит команду Испании к победе
Португалия - Испания 0:0 в основное и дополнительное время. По пенальти 2:4.
Вратари Патрисиу и Касильяс взяли первые послематчевые 11-метровые от Хави Алонсо и Моутинью.
Иньеста, Пепе, Пике, Нани, Рамос забили свои голы - все красиво: по девяткам или уложив вратаря, а Рамос так и вовсе навесом по центру.
После того как Алвеш попал в перекладину, мяч Фабрегаса стал последним, и попытка Роналду уже не понадобилась.
Таким образом, Испания становится первым участником финала Евро-2012 в Киеве, а второго определят завтра Германия и Италия.
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