Евро-2012: в матче Португалия - Испания завершилось основное время
23:35, 27 июня 2012Спорт
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В Донецке продолжается первый полуфинал Чемпионата Европы по футболу
Для Криштиану Роналду это был неудачный день
Португалия - Испания 0:0 в основное время.
Полтора часа две команды высокого класса потратили на то, чтобы не дать сопернику обострить игру. Так и не обострили. Дважды - с игры и со штрафного - мог отличиться Роналду, но мяч прошел намного выше ворот.
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