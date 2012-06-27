Евро-2012: в матче Португалия - Испания завершилось основное время

Португалия - Испания 0:0 в основное время.

Полтора часа две команды высокого класса потратили на то, чтобы не дать сопернику обострить игру. Так и не обострили. Дважды - с игры и со штрафного - мог отличиться Роналду, но мяч прошел намного выше ворот.