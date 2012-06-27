4 российских фанов остаются под следствием в Варшаве

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом журналистам сообщил сегодня посол России в Польше Александр Алексеев.

"Поданы апелляции троих осужденных", - сказал он, напомнив, что до настоящего момента вердикт суда услышали трое россиян, один из которых приговорен к трем месяцам лишения свободы, а двое других - к двум.

Еще четверо граждан России, дела которых польская сторона решила рассматривать в обычном, а не ускоренном режиме, остаются под стражей. "В их отношении прокуратура продлила срок завершения сбора материалов расследования до 3 июля, чтобы у полиции было время для анализа видеозаписей", - сказал он. Таким образом, задержанные еще до суда проведут в тюрьме почти месяц.

Как сообщалось, граждане России были задержаны в Польше во время Евро-2012 из-за беспорядков, происходивших в дни матчей с участием российской сборной. В общей сложности в полицию попали более 100 россиян. Большинство из них были отпущены на свободу, несколько человек получили условные сроки и оплатили штрафы. Под стражей остаются 7 граждан РФ. Их обвиняют в нападении на полицейских и участии в драках.