«Донбасс Арена» заполнен практически полностью

Как передает корреспондент УНИАН, на стадионе царит праздничная атмосфера, присутствует много национальной символики команд-соперниц, а также национальной символики Украины.

Болельщиков из Испании в Донецк приехало больше, чем из Португалии, они занимают почти три сектора на первом и втором ярусе стадиона за воротами португальцев. Испанцы, как всегда, очень эмоционально и громко «болеют» за свою сборную - практически беспрерывно поют, на весь стадион скандируют призывы и ритмично стучат в барабаны.

Периодически над донецким стадионом раздается громкое скандирование болельщиков: «Украина!», а потом - «Россия!».

В VIP-ложе на стадионе присутствуют президент УЕФА Мишель Платини, вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, бизнесмен, народный депутат Ринат Ахметов, народный депутат Ефим Звягильский, экс-президент Украины Виктор Ющенко и др.