Испанский журналист получил под полуфинал то, что потерял на четвертьфинале

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью, Х.Антонио так торопился на матч 23 июня между Испанией и Францией, что потерял сумку с ноутбуком, деньгами и документами прямо перед игрой.

Но благодаря совместной работе сотрудников городского исполнительного комитета и правоохранителей утерянное имущество журналиста удалось быстро разыскать.

Правоохранители отметили, что «впечатленный быстрой реакцией милиционеров, Х.Антонио выразил им благодарность за проделанную работу».