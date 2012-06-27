Испанский журналист получил под полуфинал то, что потерял на четвертьфинале
21:56, 27 июня 2012Спорт
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В Донецке милиция помогла испанскому журналисту Хуан Антонио найти утерянное имущество.
Испанцы очень радовались выходу в полуфинал
Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью, Х.Антонио так торопился на матч 23 июня между Испанией и Францией, что потерял сумку с ноутбуком, деньгами и документами прямо перед игрой.
Но благодаря совместной работе сотрудников городского исполнительного комитета и правоохранителей утерянное имущество журналиста удалось быстро разыскать.
Правоохранители отметили, что «впечатленный быстрой реакцией милиционеров, Х.Антонио выразил им благодарность за проделанную работу».
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