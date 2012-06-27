Перед полуфиналом в Польше обнаружили вместе взрывчатку и фото варшавского стадиона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила самая популярная в Польше радиостанция RMF-FM, отмечая, что делом занимается Агентство внутренней безопасности Польши (ABW), которое пока официально не комментирует дело, так же как другие представители польской власти, ответственные за безопасность.

"На плоту, который плыл по Бугу, обнаружили два небольших пакета с тротилом, к ним были прикреплены запалы. Кроме того, обнаружен мобильный телефон, а в нем фотография Национального стадиона", - сообщает радиостанция.

По данным журналистов, на плоту было также значительное количество "украинских сигарет".

"Это может означать, что либо кто-то занимался контрабандой, либо пытался скрыть таким способом свои истинные намерения", - сообщает RMF-FM.

Радиостанция отметила, что полиция, ABW и прокуратура "переведены в наивысшую степень готовности".

По данным станции, на завтрашний полуфинальный матч Евро-2012 между сборными Германии и Италии в столицу Польши приедут около 50 тысяч болельщиков.

Представители ABW и пограничной службы отказались предоставить УНИАН дополнительную информацию по этому делу.