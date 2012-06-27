Фред предрек: Португалия пройдет в финал

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, Фред предусмотрел победу сборной Португалии.Перед Фредом, как всегда, поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в первом полуфинале. Выбор хорька пришелся на сборную Португалии.

Как сообщал УНИАН, в предыдущих своих прогнозах, сделанных перед четвертьфиналами 21, 22, 23 и 24 июня Фред предвидел победу сборных Португалии, Германии, Испании и Италии над командами Чехии, Греции, Франции и Англии, что и исполнилось.