Гроб, с которым английские фаны ходили по Донецку, выставили на аукцион

Соответствующее объявление размещено на сайте Интернет-аукциона eBaY.co.uk. Торги по этому лоту продлятся до 7 июля.

Само объявление озаглавлено «Знаменитый гроб Сола Кэмпбелла с Евро-2012 в Донецке, на благотворительность». К объявлению прикреплено две фотографии – на первой гроб и отдельно крышка, на второй – два болельщика в футболках с символикой Донецка и надписью: «Теперь я не боюсь ничего – я был в Донецке».

В тексте объявления рядом с фотографией гроба отмечается, что этот гроб использовали в своей акции английские болельщики в Донецке в дни Евро-2012. Болельщики написали на гробе «Кэмпбелл, ты не прав!» и «Мы будем делать то, что хотим!». Так они протестовали против высказываний экс-капитана сборной Англии Сола Кэмпбэлла, который предостерегал англичан от поездки в Украину, потому что это «опасное и расистское место».

В объявлении также в описании лота дана ссылка на репортаж англоязычной службы телеканала «Евроньюз», посвященный этой акции протеста английских болельщиков в Донецке. Кроме того, в описании указывается, что на продажу выставлен «самый знаменитый гроб в мире», и что «туристам из Англии очень понравился Донецк, и они уехали из страны довольные и счастливые».

В сообщении на сайте также говорится, что продажа гроба поможет организаторам акции собрать деньги для лечения Дениса Пустовита, украинского мальчика, который борется с лейкемией.

Организаторы акции предлагают купить гроб самому С.Кэмпбеллу, чтобы заслужить прощение украинцев. Они предлагают ему купить этот «символ смерти», чтобы подарить жизнь больному ребенку.

Стартовая цена гроба составляет 150 грн – по словам автора объявления, именно по такой цене они приобрели гроб в Украине. Также автор объявления отметил, что готов отправить лот из Донецка в любую точку мира, если покупатель согласиться заплатить 400 фунтов стерлингов за доставку.

В регистрационных данных продавца этого лота на сайте интернет-аукциона в графе «страна происхождения» указана - Украина.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в центре Донецка английские болельщики провели небольшое шествие с гробом, который они привезли с собой из кемпинг-парка. Тем самым фаны выразили протест против необъективного освещения в Англии ситуации в Украине, а также против высказываний бывшего капитана сборной Англии С.Кэмпбелла, о том, что не нужно ехать в Украину, потому что там очень опасно.