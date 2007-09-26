Обзор матчей Кубка Лиги: Ливерпуль громит Ридинг

Фернандо Торрес отметился хет-триком в захватывающем матче третьего раунда Кубка Лиги между "Ливерпулем" и "Ридингом", завершившемся победой "мерсисайдцев" со счётом 4:2.

На фоне трудовых побед "Манчестер Сити" и "Арсенала" матч на "Мадейски Стэдиум" выглядел настоящей голевой феерией. На 23-й минуте счёт в матче открыл Йосси Бенаюн, отличным ударом с дальней дистанции пробивший голкипера Адама Федерики.

Четыре минуты спустя счёт сравнялся благодаря голу Бобби Конви, однако в начале второго тайма Торрес забил свой первый мяч в игре и вновь вывел гостей вперёд. На 64-й минуте "Ридинг" повторно отыгрался - на сей раз усилиями Джона Халлза, но семь минут спустя Торрес отличился во второй раз, а затем оформил хет-трик, выйдя один на один с вратарём.

Молодёжный состав "Арсенала" смог добиться победы над "Ньюкаслом" лишь в концовке матча на "Эмирэйтс Стэдиум".

В первом тайме дебютировавший польский вратарь "канониров" Лукаш Фабиански продемонстрировал отличную реакцию, отразив удар Обафеми Мартинса, в то время как у ворот "сорок" активность проявлял Никлас Бендтнер.

Казалось, что матч катится к дополнительному времени, однако за восемь минут до конца Бендтнер поразил ворота "Ньюкасла" ударом головой, а в самые последние секунды Денилсон снял вопросы о победителе, забив второй гол.

"Манчестер Сити" со скрипом одержал домашнюю победу над "Норвичем", сыграв со своим любимым в этом сезоне счётом 1:0.

Георгиос Самарас, о котором все уже начали потихоньку забывать, забил единственный и победный гол на 90-й минуте встречи, и "горожане" одержали по сути незаслуженную победу.

"Портсмут" также одержал победу с минимальным счётом - в поединке с "Барнли" единственный гол на свой счёт записал Дэвид Нюджент.

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