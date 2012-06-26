Блохин говорит, что молодым футболистам хорошо бы поиграть в Европе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

О.Блохин отметил, что у капитана сборной Андрея Шевченко подход к игре существенно отличается от менталитета молодых украинских игроков. По словам тренера, у А.Шевченко менталитет не украинского футболиста, а западного. О.Блохин отметил, что А.Шевченко все время стремится к дальнейшему росту, в то же время нашим многим игрокам нужно значительно расти в плане профессионального отношения к своему делу.

В связи с этим, отвечая на вопрос журналистов о возможном переходе некоторых молодых игроков украинской сборной после Евро-2012 в ведущие европейские клубы и его отношении к этому, О.Блохин сказал: «Думаю, на пользу пойдет, если они уедут».