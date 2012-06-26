Украинские музеи посетили лишь 2 тысячи иностранных болельщиков

Об этом сообщает Информационный центр "Украина-2012".

"Мы предлагаем гостям столицы платные и бесплатные экскурсии, болельщики интересовались в равной степени и теми, и другими. Разделились они примерно поровну, более тысячи туристов заказали различные платные экскурсии, и около тысячи - посетили бесплатные", - рассказал руководитель инфоцентра официальной фан-зоны Киева Арсений Финберг.

По его словам, популярны среди иностранцев экскурсии в Киево-Печерскую Лавру, музей Великой Отечественной войны, тур "Коммунистический Киев", который рассказывает о советском прошлом столицы, а также "Секретный Киев", в котором рассказывается о неизвестных и загадочных местах города.

Кроме того, очень популярны обзорные экскурсии на автобусе и экскурсии по Днепру.

Особое любопытство у гостей столицы вызывают так называемые "пивные туры" - экскурсии по пивным ресторанам и частным пивоварням города.

Также популярностью пользуются туристические информационные центры столицы. В среднем за помощью к волонтерам центра обращаются около 300 туристов ежедневно.

"Как правило, людей интересует, как добраться до стадиона, или что интересного можно посмотреть в столице. Бывают и не очень приятные поводы для обращений - люди теряют документы, вещи. Мы помогаем всем", - сказал А.Финберг.