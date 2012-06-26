На завтра в Донецке забронировали 99% гостиничных мест

Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, накануне полуфинального матча между сборными Испании и Португалии в Донецке почти нет свободных мест в гостиницах. На 27 июня в отелях забронировано 99% номеров, а в кемпинг-парке на 26 июня уже занято более 1,2 тыс. мест (из имеющихся 3,9 тыс. мест).

В пресс-центре напомнили, что на полуфинальный матч между сборными Испании и Португалии Донецк ожидает более 50 тыс. фанов со всей Европы и Украины.