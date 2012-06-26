Блохин объяснил, почему Украина не может играть, как Испания
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин констатирует нехватку квалифицированных нападающих для сборной Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
Комментируя заявление нападающего и капитана сборной Андрей Шевченко об уходе из команды, О.Блохин сказал, что это большая потеря, поскольку нападающих такого уровня в сборной нет и в ближайшей перспективе не будет.
По его словам, для подготовки таких высококлассных нападающих сборной катастрофически не хватает времени. «Играть как Испания без соответствующих форвардов невозможно», - сказал тренер.
О.Блохин добавил, что в сборной много перспективных молодых игроков, но в случае, если они получат травму, заменить их будет некому. По словам О.Блохина, за такими игроками, как Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, нет «дублеров».