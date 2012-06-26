Блохин объяснил, почему Украина не может играть, как Испания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Комментируя заявление нападающего и капитана сборной Андрей Шевченко об уходе из команды, О.Блохин сказал, что это большая потеря, поскольку нападающих такого уровня в сборной нет и в ближайшей перспективе не будет.

По его словам, для подготовки таких высококлассных нападающих сборной катастрофически не хватает времени. «Играть как Испания без соответствующих форвардов невозможно», - сказал тренер.

О.Блохин добавил, что в сборной много перспективных молодых игроков, но в случае, если они получат травму, заменить их будет некому. По словам О.Блохина, за такими игроками, как Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, нет «дублеров».