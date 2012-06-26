Украинским «звездам» бокса больше не придется покидать олимпийские ринги

В Киев г-н Ву приехал на четвертьфинальные матчи Евро-2012. Но это, скорее, повод. Главной его целью было представить спортивной общественности два новых профессиональных проекта AIBA – клубную систему «Всемирная серия бокса» (WSB) и «Профессиональную боксерскую программу AIBA» (APB). Мы попросили г-на Чинг Куо Ву объяснить, зачем нужны украинскому боксу подобные нововведения?

- В прошлом году на чемпионате мира в Баку Украина доказала, что она лучшая в мировом боксе. Тогда ваши соотечественники завоевали рекордное количество наград – 4 золотых медали и одну серебряную. Это беспрецедентный случай для турниров столь высокого ранга, - отметил собеседник.

Украинские спортсмены – общепризнанные победители! Мы считаем, без Украины обе новые версии AIBA не будут полнокровными. Но и вашему боксу без участия в этих проектах будет сложно держаться вровень с современными мировыми трендами.

Уже два сезона успешно развивается в мире клубный формат WSB. К сожалению, до сегодняшнего дня украинские боксеры представляют лишь клубы других стран. 17 звездных спортсменов приносят славу и дивиденды зарубежным командам. В их числе – двукратный чемпион серии WSB Сергей Деревянченко из Николаева. Мы надеемся изменить ситуацию и положить начало украинскому клубному движению.

Первые два года в проекте участвовало 12 команд. Мы хотим расширить их число до 16-ти. Присоединиться к WSB уже готова команда из Аргентины, успешно идут переговоры с командой из Марокко, активно общаемся по этому поводу с польскими функционерами бокса. И, конечно же, мы ждем, что в следующем сезоне, который стартует в ноябре 2012 года, к WSB присоединится команда из Украины.

Всемирная серия бокса – это профессиональный проект, в котором участвуют клубы разных стран. Формат боя схож с тем, который сегодня существует в профессиональном боксе и включает 5 раундов по 3 минуты. Весовые категории разбиты несколько иначе, чем в олимпийском боксе – их не 10, а 5. Команды выставляют боксеров в каждом весе. Спортсмены боксируют без шлемов и маек.

Структура APB также выписана достаточно подробно. Пока дорабатываем детали, Международная ассоциация любительского бокса уже начала подписывать серьезных бойцов для участия в данной версии. Мы надеемся, что во время и после Олимпиады в Лондоне задействуем в этой программе лучших боксеров по версии WSB.

К слову, боксеров очень заинтересовало, что участники боев в WSB и APB, будут иметь право на олимпийские лицензии. К примеру, через программу APB планируется разыгрывать – ни много, ни мало – 56 лицензий! Программа WSB также предоставит возможность 10 лучшим боксерам быть лицензированными на Олимпийских Играх. То есть, 66 человек смогут попасть на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро через новые программы. Это хороший стимул! А после Игр боксеры возвратятся в свои профессиональные проекты. Установлено лишь одно ограничение: профессиональные боксеры смогут участвовать в Олимпиаде один раз.

Мы также уверены, что в ближайшее время в Украине начнут проводить первенства мира среди юниоров и кадетов. Высокий уровень организации и ответственности, который я наблюдал во время подготовки и в ходе Евро-2012, дает основания сделать вывод, что ваша страна готова проводить спортивные состязания любого формата. Думаю, уже очень скоро глобальная боксерская семья привезет сюда бойцов всех возрастных категорий.

Слова лидера Международной ассоциации любительского бокса подтвердил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. «Сегодня мы подписываем договор о намерениях вступить в WSB, и уже в этом году собираемся принять участие в клубных чемпионатах, которые проводятся под эгидой AIBA», - рассказал г-н Продивус.

Не все знают, что боксом в Украине регулярно занимаются 42 тысячи человек! В новых правилах AIBA закреплено, что боксерские «звезды», которые будут участвовать в соревнованиях по версиям WSB и APB, по окончании спортивной карьеры в любительском спорте получат возможность перейти в профессиональный бокс, а потом – выходить на Олимпийские ринги. Это станет эффективным стимулом развития и для ФБУ, и для отечественного бокса.

Теперь те, кто ранее приносил славу зарубежным боксерским клубам, будут представлять свою страну на мировом уровне.

Виктор Коробков