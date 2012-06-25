Кличко сообщит, когда пройдет его последний боксерский поединок

Об этом В.Кличко сегодня заявил во время пресс-конференции в Черновцах, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Действительно, появилась информация о том, что мой бой пройдет на «Олимпийском». Уже даже соперника назвали. Заявляю, что эта информация не соответствует действительности, никаких контрактов я не подписывал. Когда у меня будет конкретная информация, мы сразу соберем пресс-конференцию, где сообщим о том, где и когда состоится мой следующий поединок», - отметил В.Кличко.

Чемпион мира по боксу также не назвал дату, когда у него состоится последний матч в карьере.

«Когда придет время, я соберу пресс-конференцию и обо всем скажу», - отметил В.Кличко.

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Сегодня ряд интернет-изданий сообщили о том, что немецкий боксер М.Чарр якобы подписал контракт на бой с В.Кличко. Спортсмен ливанского происхождения написал об этом на собственной странице в Facebook. В случае получения согласия В.Кличко бой якобы должен состояться 1 или 8 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве.