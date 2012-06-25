Испанцы говорят, что Португалии не поможет даже Роналду

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам полузащитников испанской "Барселоны" Серхио Бускетса и Хави, они прекрасно понимают силу форварда мадридского "Реала", однако не сомневаются в своих способностях его остановить.

"Сейчас не противостояние "Барселоны" и "Реала", это сборная Испания против команды Португалии. Нам всем хорошо известно, футболистом какого уровня является Роналду. Он преимущественно будет играть в зоне защитника Альваро Арбелоа, который его прекрасно знает (по выступлению за "Реал"). Хотя, конечно, чтобы остановить такого игрока, нужно работать всей команде", - признался С.Бускетс в интервью испанской газете "Марка".

Хави отметил, что испанцы смогут лишить К.Роналду пространства. "Нам нужно будет действовать очень внимательно. Мы будем стараться "накрывать" Роналду, чтобы ему было неудобно играть", - добавил он.

Полуфинал между сборными Испании и Португалии состоится 27 июня в Донецке.